Футбол

Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условияхЧемпионат 02:57

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26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард останется в клубе, несмотря на перестройку состава, которую проводит главный тренер команды норвежец Уле-Гуннар Сульшер. По информации Daily Express, по новому соглашению Лингард будет получать £ 130 тыс. ($ 165,5 тыс.) в неделю.
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Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях

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Английский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник Академии «Манчестер Юнайтед».
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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