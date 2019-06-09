Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условияхЧемпионат 02:57

26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард останется в клубе, несмотря на перестройку состава, которую проводит главный тренер команды норвежец Уле-Гуннар Сульшер. По информации Daily Express, по новому соглашению Лингард будет получать £ 130 тыс. ($ 165,5 тыс.) в неделю.

Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».

Футбол Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".

Кино Билл Скарсгард перевоплотится в подозреваемого Главным подозреваемым в деле назвали его сына, 30-летнего Томаса Гилберта-младшего (Скарсгард).

Футбол Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны» Ранее француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, когда сине-гранатовые проиграли «Валенсию» в финале Кубка Испании (1:2). Тогда Дембеле объяснил это тем, что индивидуально работал с физиотерапевтом, хотя расписание в тот день было одинаковым для всех игроков.

Политика Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Гаджеты Жителям США заплатят тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США запустили акцию, согласно которой можно получить одну тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю.

Шоу-бизнес Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино Вчера, 9 июня, сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Общество В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Общество В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в 530 миллионов долларов в пятницу был продан в штате Калифорния.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия В Москве задержали спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Экспертиза показала, что при себе у Голунова находилось несколько граммов мефедрона, на этом основании корреспондента заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Авто Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL Новый фирменный стиль «X-стиль» впервые дебютировал на концепт-каре Lada XRay в 2012 году.

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Футбол «МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ» Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».