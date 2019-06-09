Футбол
Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условияхЧемпионат 02:57
26-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард останется в клубе, несмотря на перестройку состава, которую проводит главный тренер команды норвежец Уле-Гуннар Сульшер. По информации Daily Express, по новому соглашению Лингард будет получать £ 130 тыс. ($ 165,5 тыс.) в неделю.
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