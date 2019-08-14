Футбол
Линекеру не нравится дополнительное время в Суперкубке УЕФАЕвро-футбол.ру 17:05
Напомним, "Ливерпуль" и "Челси" не смогли выявить победителя в основное время (1:1).
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
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