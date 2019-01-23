Футбол
Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолетеГазета.Ru вчера в 20:32
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за фотографию, сделанную на борту самолета, передает "Советский спорт". Нападающий сфотографировался на борту личного самолета.
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Линекер недоволен Instagram Роналду. Дело в ситуации с пропажей футболиста «Кардиффа»
Sportbox.RUвчера в 20:18
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Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
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Обновлено вчера в 23:29
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Обновлено вчера в 22:37
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