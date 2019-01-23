Футбол

Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолетеГазета.Ru вчера в 20:32

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за фотографию, сделанную на борту самолета, передает "Советский спорт". Нападающий сфотографировался на борту личного самолета.
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Линекер - Роналду: «Не подходящий день для таких фото»

Soccer.ru00:28

Линекер раскритиковал Роналду за селфи в самолёте

Чемпионатвчера в 19:59

Линекер раскритиковал Роналду за сэлфи

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

Линекер недоволен Instagram Роналду. Дело в ситуации с пропажей футболиста «Кардиффа»

Sportbox.RUвчера в 20:18

Линекер недоволен Instagram Роналду. Дело в ситуации с пропажей футболиста «Кардиффа»

Матч ТВвчера в 20:18

Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолете

Газета.Ruвчера в 20:32

«Не день для таких постов». Линекер разнес Роналду из-за селфи в самолете после трагедии с Салой

Sport24.ruвчера в 19:39
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Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 01:33
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Собчак

О довольно напряженных отношениях между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым говорят давно.
Обновлено вчера в 02:33
Авто

Mitsubishi будет продавать в РФ семиместный Mitsubishi Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым

Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать самолет и направить его в Афганистан.
Обновлено в 02:38
Авто

Avito обвиняет «Авто.ру» в краже объявлений

Сервис Avito обвиняет сайт «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», в краже объявлений о продаже автомобилей.
Обновлено в 01:40
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

Обновлено вчера в 23:32
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Редкий мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые за три года родился детеныш мексиканского ядозуба. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Футбол

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Наука

В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Обновлено вчера в 21:23
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Общество

Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Технологии

The Bell: Telegram запустит криптовалюту в марте

Блокчейн-платформа Telegram TON и криптовалюта Gram будет представлены на встрече с крупнейшими инвесторами проекта в течение месяца, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:32
ЖКХ

В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек

В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Экономика

Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

Обновлено в 02:11
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено вчера в 08:06
Космос

Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео

Обновлено вчера в 13:20
Технологии

«Одноклассники» выплатили разработчикам игр 3,2 млрд рублей

По данным компании, аудитория mobile only в 2018 году впервые превысила отметку 35 млн пользователей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Челябинской области в колонии нашли тело заключенного

Тело заключенного найдено в исправительной колонии №25 в Златоусте Челябинской области, сотрудники следственных органов начали проверку, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 02:34
Экономика

На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Трое брянцев ответили перед судом за незаконный оборот оружия

Обновлено в 02:51
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Черную дыру в центре Млечного пути впервые удалось измерить

Ученые впервые смогли измерить гигантскую черную дыру, расположенную в центре Млечного пути.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Гари Линекер
Британский футболист
Английский футболист. В матчах за сборную Англии Линекер забил 48 голов. Третий бомбардир сборной в истории. Забил десять голов на чемпионатах мира.
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