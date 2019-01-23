Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолетеГазета.Ru вчера в 20:32

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за фотографию, сделанную на борту самолета, передает "Советский спорт". Нападающий сфотографировался на борту личного самолета.

Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолете

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