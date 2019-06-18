Футбол

Линекер прокомментировал задержание ПлатиниМатч ТВ вчера в 06:31

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в рамках расследования о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира в Катаре.
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Линекер прокомментировал задержание Платини

Sportbox.RUвчера в 06:31

Линекер: «Самое грустное то, что Платини был одним из нас»

ProstoProSportвчера в 07:14

Линекер прокомментировал задержание Платини

Матч ТВвчера в 06:31

Линекер расстроен арестом Платини

Советский спортвчера в 05:55

Линекер прокомментировал арест Платини

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Гари Линекер: «Ситуация с Платини самая удручающая - он был футболистом, одним из нас»

Спорт-Экспрессвчера в 05:47
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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Анастасия Миронова о том, почему иностранцы экранизируют наши трагедии лучше

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Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
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Армия и оружие

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

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Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

В среду в Рязанской области будет до +29 градусов

Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днём +24, +29 градусов.
Обновлено вчера в 07:55
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
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Обновлено в 00:58
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Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
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Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

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Обновлено вчера в 10:24
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Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит

О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Обновлено вчера в 09:50
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Lexus представил обновленный GX

Lexus заявляет, что внес эти изменения, чтобы привести GX 2020 модельного года в соответствие с другими последними моделями, поэтому светодиодные фары также выглядят более современно.
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Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

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Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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