Футбол
Линекер прокомментировал задержание ПлатиниМатч ТВ вчера в 06:31
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в рамках расследования о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира в Катаре.
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Гари Линекер: «Ситуация с Платини самая удручающая - он был футболистом, одним из нас»
Спорт-Экспрессвчера в 05:47
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем
Подросток в Пермском крае спровоцировал ДТП на автодороге Оса-Чернушка и погиб за рулем, шесть пассажиров его автомобиля пострадали, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 01:28
Культура
Анастасия Миронова о том, почему иностранцы экранизируют наши трагедии лучше
Неслучайно еще одна достойная экранизация "Идиота" вновь была сделана Вайдой совместно с Японией — страной, которая сохранила преемственность старой культуры.
Обновлено в 01:44
Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» выключили свет
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В среду в Рязанской области будет до +29 градусов
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днём +24, +29 градусов.
Обновлено вчера в 07:55
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено вчера в 10:24
Энергетика
Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
Lexus представил обновленный GX
Lexus заявляет, что внес эти изменения, чтобы привести GX 2020 модельного года в соответствие с другими последними моделями, поэтому светодиодные фары также выглядят более современно.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Кино
Дебютная комедия Анны Пармас «Давай разведемся!» названа лучшим фильмом «Кинотавра» по мнению зрителей
Обновлено вчера в 07:34
Политика
В Нидерландах назовут имена четырёх фигурантов дела о сбитом МН17
Международная следственная группа в Нидерландах объявит 19 июня имена первых четырёх фигурантов дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
При землетрясении в Японии пострадали более 20 человек
Вечером 18 июня в Японском море рядом с префектурой Ямагата произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 21:48