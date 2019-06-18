Футбол

Линекер прокомментировал задержание ПлатиниМатч ТВ 06:31

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в рамках расследования о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира в Катаре.
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Линекер расстроен арестом Платини

Советский спорт05:55

Линекер: «Самое грустное то, что Платини был одним из нас»

ProstoProSport07:14

Линекер прокомментировал задержание Платини

Матч ТВ06:31

Линекер прокомментировал задержание Платини

Sportbox.RU06:31

Линекер прокомментировал арест Платини

Pravda.Ru06:13

Гари Линекер: «Ситуация с Платини самая удручающая - он был футболистом, одним из нас»

Спорт-Экспресс05:47
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Политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
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Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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На Украине завели пятое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
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Обновлено в 14:52
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
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МВД призвало провести ревизию ПДД

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Хоккей

Третьяк: «Коновалов давно считался нашим будущим, а после вызова в сборную стал и настоящим»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал попадание голкипера ярославского «Локомотива» Ильи Коновалова в число лидеров рейтинга драфта от скаутского бюро НХЛ.
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На пленарном заседании 18 июня Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:05
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Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

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Новый Renault Captur полностью рассекречен

Совместное предприятие Dongfeng Ranault в Китае готовится к выпуску новой версии кроссовера Captur.
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Очередной проект на основе легендарного внедорожника показали специалисты из East Coast Defender.
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Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю

Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.
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Россия уменьшила объем вложений в госдолг США

В апреле 2019 года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
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В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
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Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
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Меган и Гарри поделились подробностями своей свадьбы

В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
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В Крыму создали первый взвод туристической полиции

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В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
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Президент России разрешил дачникам присваивать лишнюю землю

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут внесены изменения в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости.
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Гари Линекер
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Английский футболист. В матчах за сборную Англии Линекер забил 48 голов. Третий бомбардир сборной в истории. Забил десять голов на чемпионатах мира.
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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