Футбол

Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской БогоматериМатч ТВ 14:25

Бывший футболист сборной Англии, а ныне известный телеведущий Гари Линекер отреагировал на новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
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Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

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Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

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Экс-футболист сборной Англии Линекер опечален новостью о пожаре в соборе Парижской Богоматери

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