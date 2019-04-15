Футбол
Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской БогоматериМатч ТВ 14:25
Бывший футболист сборной Англии, а ныне известный телеведущий Гари Линекер отреагировал на новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
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