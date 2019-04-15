Происшествия

В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожарИзвестия 13:14

На видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма. Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари, — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.
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Эксперт: пожар в соборе - это всегда высшая категория сложности из-за особенностей здания

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Гари Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

РИА Новости14:40

Реликвии собора Парижской Богоматери не пострадали при пожаре

Интерфакс15:40

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Коммерсантъ13:18

В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

RT на русском18:28

Горит собор Парижской Богоматери

BFM.ru13:22

После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших

РБК15:27
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Происшествия

Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

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Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

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Мэр Парижа: алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре

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Пресс-служба французского футбольного клуба «ПСЖ» пожелала удачи пожарным, которые тушат собор Парижской Богоматери после возгорания.
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Никакой надежды, что в этом году на Сахалин вернутся рейсы компании "Аэрофлот" нет, решение об их отмене было принято в прошлом году задолго до августа, когда вокруг полетов на острова из столицы начались общественные дискуссии, и сейчас уже ничего не переиграть.
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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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