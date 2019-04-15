Происшествия
В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожарИзвестия 13:14
На видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма. Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари, — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.
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Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия
«ПСЖ» сделал заявление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Пресс-служба французского футбольного клуба «ПСЖ» пожелала удачи пожарным, которые тушат собор Парижской Богоматери после возгорания.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Петербургский уролог проведет показательные операции в Оренбурге
Ведущий петербургский хирург-уролог и член Российского Общества Онкоурологов Павел Вязовцев проведет мастер-класс для врачей Оренбурга.
Обновлено в 13:48
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Культура
Библия Гутенберга из коллекции РГБ будет оцифрована
Экземпляр отпечатанной Иоганном Гутенбергом Библии из коллекции Российской Государственной Библиотеки (РГБ), представленный в Москве на выставке "Библия Гутенберга: Начало нового времени", посвященной Библии, изданной им в середине XV века в Майнце, будет оцифрован и выложен в открытый доступ на сайте РГБ.
Обновлено в 12:37
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Общество
При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей
Счет пострадавших, по заявлению экспертов, идет на тысячи.
Обновлено в 07:54
Теннис
Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини
Обновлено в 11:25
Транспорт
Лимаренко: «Аэрофлота» точно не будет, но я вижу улучшения в эконом-классе «России»
Никакой надежды, что в этом году на Сахалин вернутся рейсы компании "Аэрофлот" нет, решение об их отмене было принято в прошлом году задолго до августа, когда вокруг полетов на острова из столицы начались общественные дискуссии, и сейчас уже ничего не переиграть.
Обновлено в 19:38
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Анна Семенович взбудоражила поклонников откровенной фотосессией
Эстрадная исполнительница Анна Семенович взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram кадр с откровенной фотосессии.
Обновлено в 09:51
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Обновлено в 12:16
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42