Футбол

Линекер изменил знаменитую цитату о немцах после матча с Нидерландами
Матч ТВ
07:23

Бывший английский нападающий Гари Линекер в очередной раз изменил свою цитату о сборной Германии после ее матча в Лиге наций с Нидерландами (2:2). — Тот, кто сказал, что в футбол играют 22 человека 90 минут, и в конце всегда побеждают немцы, вообще ничего не понимает — прогоните его! — написал Линекер на своей страничке в Twitter.
Матч ТВ07:23

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Линекер изменил знаменитую цитату о немцах после матча с Нидерландами

Матч ТВ07:23

Линекер изменил знаменитую цитату о немцах после матча с Нидерландами

Sportbox.RU07:23

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