Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы
RT на русском
08:15

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии. «Тот, кто сказал, что в футбол играют 22 человека 90 минут, но в итоге побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен», — написал эксперт в своём Twitter.
RT на русском08:15
Гари Линекер
Тот, кто сказал, что футбол — это игра, в которой 22 игрока 90 минут пинают мяч, а в итоге побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен.
— Гари Линекер, британский футболистSport24.ru 07:59

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