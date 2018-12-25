Транспорт
Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить
Лимит скорости на российских дорогах задумали повыситьLenta.ru20:59
На некоторых федеральных трассах могут увеличить разрешенный лимит скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор. В частности, до 110 километров в час можно будет разгоняться на некоторых участках трасс в Псковской области и Пермском крае.
Lenta.ru20:59
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с чего всё началось
На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.Известия16:01
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