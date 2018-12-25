На некоторых федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. В первую очередь речь идет об участках трасс в Псковской области и Пермском крае, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

с чего всё началось

На некоторых федеральных трассах могут увеличить разрешенный лимит скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор. В частности, до 110 километров в час можно будет разгоняться на некоторых участках трасс в Псковской области и Пермском крае.

Общество Общество Роскачество определило лучшие российские игристые вина Роскачество подвело итоги исследования игристых вин российского производства среднего ценового сегмента.

Политика Политика В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме» Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Происшествия Происшествия Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.

Политика Политика Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Транспорт Транспорт Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Экономика Экономика Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб «Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.

Культура Культура Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Транспорт Транспорт В Крыму скорость движения по трассе «Таврида» ограничат до 2020 года Рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида" в Крыму от Керчи до Симферополя (190 километров) будет открыто в ночь на 31 декабря 2018 года, сообщил ранее Карпов.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае упал метеорит Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.

Политика Политика В Украине увидели раздражитель для Запада Украина становится раздражителем для США и европейских стран.

Авто Авто Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Происшествия Происшествия Число жертв цунами в Индонезии приближается к 170 По меньшей мере 168 человек погибли в результате цунами в Индонезии.

Политика Политика Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.

Армия и оружие Армия и оружие Корвет «Громкий» вошёл в состав Тихоокеанского флота Тихоокеанский флот принял в свой состав новый корвет проекта 20380 «Громкий». Об этом информирует РИА Новости.

Происшествия Происшествия Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.

Происшествия Происшествия Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Космос Космос Космонавт Прокопьев: отверстие в «Союзе» просверлили изнутри Щель в бытовом отсеке корабля «Союз-МС-09» образовалась из-за того, что кто-то просверлил дырку изнутри.

Происшествия Происшествия В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла В Мексике в результате крушения вертолета погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, передает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Число погибших при атаке боевиков в Кабуле возросло до 43 В Кабуле в результате нападения боевиков на правительственное здание, по последним данным, погибли не меньше 43 человек.

Энергетика Энергетика Сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов Как подчеркнул Новак, низкая себестоимость добычи нефти и достаточно слабый курс рубля способствуют тому, что для российских компаний уровень цен на нефть не так важен, как для некоторых других участников соглашения, но «в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы», передает РИА «Новости».

Происшествия Происшествия ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Наука Наука Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.

Политика Политика Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.

Политика Политика Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" Как сообщает РИА Новости, такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.

Общество Общество Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем.

Экономика Экономика «Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".