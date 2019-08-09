Политика
Лимит на революции исчерпан: Медведев о ситуации в КиргизииТК Звезда вчера в 15:55
«В XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала», - сказал Медведев. Он добавил, что возможное появление политической и экономической нестабильности вследствие происходящих событий сильно «ударит по огромному количеству людей», которые живут в Киргизии, а также по евразийскому проекту.
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