«В XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала», - сказал Медведев. Он добавил, что возможное появление политической и экономической нестабильности вследствие происходящих событий сильно «ударит по огромному количеству людей», которые живут в Киргизии, а также по евразийскому проекту.

Лимит на революции исчерпан: Медведев о ситуации в Киргизии

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