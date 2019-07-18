Футбол

«Манчестер Сити» не может подписать Алвеса из-за лимита на легионеровГазета.Ru 00:53

Отмечается, что из-за действующего в Английской премьер-лиге лимита на легионеров "Манчестер Сити" не сможет подписать Алвеса, не избавившись от одного из игроков. По регламенту АПЛ в заявке команды не может быть больше 17 легионеров.
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