Футбол
Лимит на легионеров мешает Дани Алвесу перейти в «Манчестер Сити»iReactor 02:34
Наставник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды капитана национальной команды Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне», однако переходу может помешать лимит на легионеров, действующий в английской Премьер-лиге.
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Гвардьола заинтересован в Дани Алвесе, но «Манчестер Сити» нужно избавиться от одного легионера
Спорт-Экспрессвчера в 23:55
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