Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»

Лилль — Сент-Этьен
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Лоик Реми
Виктор Осимхен
18′
Виктор Осимхен
37′
61′
Дени Буанга
Ромен Амума
Жонатан Бамба
69′
72′
Арно Норден
Лои Дьони
73′
Вахби Хазри
Роберт Берич
Виктор Осимхен
74′
Габриэл Дос Сантос
Шейк Ньяссе
76′
Тьягу Джало
Адама Сумаоро
81′
2 фото
«Лилль» на своем поле победил «Сент-Этьен» в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дублем отметился Виктор Осимен, появившийся на поле в дебюте второго тайма после травмы партнера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Лилль» разгромил «Сент-Этьен»

Sport24.ru14:52

«Лилль» разгромил «Сент-Этьен»

Soccer.ru15:17

«Лилль» разгромил «Сент-Этьен» в домашнем матче Лиги 1

Чемпионат14:52

«Лилль» победил «Сент-Этьен»

Спорт-Экспресс14:56

«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»

Матч ТВ14:54

«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»

Sportbox.RU14:54

«Лилль» разгромил «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

РИА Новости15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:00, Вашингтон
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве

Газета.Ru 12:15
Политика

В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига

Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Наука

В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память

В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Экономика

В России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс 15:19
Здоровье

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

РИА Новости 15:40
Футбол

«Аякс» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

"Аякс", уверенно обыграв "АПОЭЛ" на своем поле, проходит в групповой раунд Лиги чемпионов.
Soccer.ru 17:31
Интернет

Сообщают о сбое в работе платформы Office 365

Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
Профиль 16:46
Шоу-бизнес

Мария Миронова во второй раз станет мамой

Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру 10:00
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Общество

В Москве повысили минимальный размер пенсии

Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Общество

Российских пластических хирургов станут учить дольше

Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет.
Lenta.ru 09:36
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Общество

17-летняя Билли Айлиш прилетела в Петербург на своём самолёте

78.ru 04:45
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице

Российская газета 10:08
Кино

Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы

РИА Новости 11:47
Футбол

Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Metaratings 09:52
Политика

Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября

Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Происшествия

В Испании дети заболели «синдромом оборотня»

В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Общество

Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа

Lenta.ru вчера в 10:15
Культура

Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Кино

Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах

Как известно, звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет одного из супергероев в новом фильме Marvel «Вечные».
Телепрограмма 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное