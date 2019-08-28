Футбол
Матч ТВ«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Лоик Реми
Виктор Осимхен
|18′
Виктор Осимхен
|37′
|61′
Дени Буанга
Ромен Амума
Жонатан Бамба
|69′
|72′
Арно Норден
Лои Дьони
|73′
Вахби Хазри
Роберт Берич
Виктор Осимхен
|74′
Габриэл Дос Сантос
Шейк Ньяссе
|76′
Тьягу Джало
Адама Сумаоро
|81′
|52%
|Владение мячом
|48%
|68%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|3
|4
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
29
Брадарич
12
Языджи
21
Андре
10
Иконе
33
Ньяссе
14
Бамба
7
Осимхен
2 ×
16
Рюффье
26
Дебюши
2
Мукуди
24
Перрен
5
Колодзейчак
21
Амума
17
Ахолу
7
Будебуз
6
Мвила
9
Дьони
27
Берич
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
«Лилль» на своем поле победил «Сент-Этьен» в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дублем отметился Виктор Осимен, появившийся на поле в дебюте второго тайма после травмы партнера.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:33, Вашингтон
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