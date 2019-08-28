Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»

Лилль — Сент-Этьен
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
Лоик Реми
Виктор Осимхен
18′
Виктор Осимхен
37′
61′
Дени Буанга
Ромен Амума
Жонатан Бамба
69′
72′
Арно Норден
Лои Дьони
73′
Вахби Хазри
Роберт Берич
Виктор Осимхен
74′
Габриэл Дос Сантос
Шейк Ньяссе
76′
Тьягу Джало
Адама Сумаоро
81′
«Лилль» на своем поле победил «Сент-Этьен» в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дублем отметился Виктор Осимен, появившийся на поле в дебюте второго тайма после травмы партнера.
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