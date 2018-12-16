Футбол

«Лилль» в меньшинстве обыграл «Ним» и остался на втором месте
Спорт-Экспресс
11:10

"Лилль" победил "Ним" в матче 18-го тура чемпионата Франции (3:2). На 18-й минуте гости остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Жозе Фонти. "Лилль" набрал 34 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Ним" с 23 баллами располагается на 10-й строчке.
Спорт-Экспресс11:10

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«Лилль» одолел «Ним», играя в меньшинстве 75 минут встречи

Матч ТВ11:40

«Лилль» переиграл «Ним» в чемпионате Франции

Газета.Ru11:18

«Лилль» в меньшинстве обыграл «Ним» и остался на втором месте

Спорт-Экспресс11:10

Футболисты «Лилля» в меньшинстве обыграли «Ним» в чемпионате Франции

РИА Новости11:09

«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»

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Гол Николя Пепе помог «Лиллю» обыграть «Ним» в матче Лиги 1

Чемпионат10:58

Идущий вторым в Лиге 1 «Лилль» в меньшинстве обыграл «Ним»

Sport24.ru11:01
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
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Жозе Фонте
Португальский футболист
Португальский футболист, защитник клуба «Лилль» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2017 года. Победитель чемпионата Европы 2016 года.
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