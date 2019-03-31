Футбол
«Лилль» в гостях обыграл «Нант»Sportbox.RU 12:58
|6′
Николас Пепе
|53′
Тиаго Мендес
Валентен Эссерик
|54′
Калифа Кулибали
|56′
|59′
Луис Араужо
Рафаэл Леау
|62′
Рафаэл Леау
|68′
Николас Пепе
|69′
Жонатан Бамба
Валентен Эссерик
|72′
|74′
Рафаэл Леау
Николя Паллуа
|76′
Лукас Эванжелиста
Самюэль Мутуссами
|79′
Валентен Эссерик
Энтони Лимбомбе
|84′
|85′
Лоик Реми
Жонатан Иконе
Фабио Перейра
Габриэл Бошилья
|87′
|90′
Николас Пепе
Тиаго Майя
|43%
|Владение мячом
|57%
|–
|Процент точных передач
|–
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|4
|–
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|21
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Нант
Расстановка 3‑4‑3
1
Дюпе
3
Карлос
4
Паллуа
6
Лима
12
Бошилья
19
Туре
5
Ие
28
Ронжье
18
Мутуссами
7
Кулибали
22
Лимбомбе
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
3
Коне
20
Майя
23
Мендес
7
Леау
8
Шека
14
Бамба
12
Иконе
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
«Нант» на своем поле проиграл «Лиллю» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По итогам матча «Нант» остался на пятнадцатом месте, у него 31 очко, а «Лилль» укрепился на второй позиции, у команды 60 очков.
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