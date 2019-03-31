Футбол

«Лилль» в гостях обыграл «Нант»Sportbox.RU 12:58

Нант — Лилль
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Божуар»
6′
Николас Пепе
53′
Тиаго Мендес
Валентен Эссерик
54′
Калифа Кулибали
56′
59′
Луис Араужо
Рафаэл Леау
62′
Рафаэл Леау
68′
Николас Пепе
69′
Жонатан Бамба
Валентен Эссерик
72′
74′
Рафаэл Леау
Николя Паллуа
76′
Лукас Эванжелиста
Самюэль Мутуссами
79′
Валентен Эссерик
Энтони Лимбомбе
84′
85′
Лоик Реми
Жонатан Иконе
Фабио Перейра
Габриэл Бошилья
87′
90′
Николас Пепе
Тиаго Майя
«Нант» на своем поле проиграл «Лиллю» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По итогам матча «Нант» остался на пятнадцатом месте, у него 31 очко, а «Лилль» укрепился на второй позиции, у команды 60 очков.
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