«Лилль» в гостях обыграл «Нант»Sportbox.RU 12:58

«Нант» на своем поле проиграл «Лиллю» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По итогам матча «Нант» остался на пятнадцатом месте, у него 31 очко, а «Лилль» укрепился на второй позиции, у команды 60 очков.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Политика Тимошенко объявила о своем выходе во второй тур вместо Порошенко Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила на брифинге после обнародования данных экзитполов, что во второй тур выходит она, а не действующий глава государства Петр Порошенко.

Авто Составлен рейтинг кроссоверов, провалившихся в России Журналисты rg.ru составили рейтинг кроссоверов, которые пользуются в России минимальным спросом.

Политика Порошенко сравнил себя с Путиным, а Зеленского — с Петросяном Президенту Украины придется разговаривать с российским лидером, и этим лидером является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин», написал на своей странице в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко.

Политика Порошенко назвал «ключевой элемент» второго тура выборов на Украине Украинский лидер Пётр Порошенко заявил журналистам, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.

Автоспорт Феттель: очень неожиданно потерял машину. Разочаровывающий день Возможно, сыграл и тот факт, что впереди был Хэмилтон, я не знаю. Я очень неожиданно потерял машину, и меня развернуло.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.

Здоровье В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.

Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцать первого тура чемпионата России.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Авто Ford завершит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max в июне Сегодня было уточнено, что в июне текущего года на немецком заводе в Саарлуи прекратиться выпуск данных авто.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Лавров посоветовал Помпео отказаться от угроз и ультиматумов Министр опечален тем, что другие способы общения американские дипломаты не используют.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».