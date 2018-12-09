Футбол
«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время
«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное времяREGNUMвчера в 23:25
|18′
Пабло Чаваррия
Реми Уден
|46′
Томас Фоке
Рафаэл Леау
Руи Фонте
|58′
|64′
Реми Уден
Луис Араужо
Жонатан Бамба
|69′
Жозе Фонте
|72′
Шека
Бубакари Сумаре
|73′
|79′
Мусса Думбия
Тристан Дингоме
|83′
Хен Чжун Сук
Ромен Метанир
|90′+1′
Ромен Метанир
|90′+5′
Эдуар Менди
Николас Пепе
|90′+6′
|61%
|Владение мячом
|39%
|82%
|Процент точных передач
|67%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|4
|4
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|23
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
22
Дабила
25
Балло
19
Пепе
23
Мендес
12
Иконе
24
Сумаре
14
Бамба
10
Фонте
16
Менди
32
Фоке
2
Энгелс
5
Абдельхамид
3
Конан
4
Ромао
17
Ндом
7
Шавалерен
18
Уден
15
Метанир
20
Дингоме
Реймс
Расстановка 4‑3‑3
«Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт на 64-й минуте открыл нападающий «Реймса» Реми Уден.
REGNUMвчера в 23:25
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«Лилль» ушел от поражения в матче с «Реймсом» на 6-й компенсированной минуте
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