Футбол

«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время
REGNUM
вчера в 23:25

Лилль — Реймс
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
18′
Пабло Чаваррия
Реми Уден
46′
Томас Фоке
Рафаэл Леау
Руи Фонте
58′
64′
Реми Уден
Луис Араужо
Жонатан Бамба
69′
Жозе Фонте
72′
Шека
Бубакари Сумаре
73′
79′
Мусса Думбия
Тристан Дингоме
83′
Хен Чжун Сук
Ромен Метанир
90′+1′
Ромен Метанир
90′+5′
Эдуар Менди
Николас Пепе
90′+6′
«Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт на 64-й минуте открыл нападающий «Реймса» Реми Уден.
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