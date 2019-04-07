«Лилль» упустил победу в матче Лиги 1 с «Реймсом»Чемпионат вчера в 11:11

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Реймс» и «Лилль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар, которому ассистировали Франсуа Будикиян и Бенжамен Паже. Счёт был открыт на 55-й минуте.

«Лилль» упустил победу в матче Лиги 1 с «Реймсом»

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