Футбол

«Лилль» упустил победу в матче Лиги 1 с «Реймсом»Чемпионат 11:11

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Реймс» и «Лилль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар, которому ассистировали Франсуа Будикиян и Бенжамен Паже. Счёт был открыт на 55-й минуте.
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Осечка ПСЖ, проигрыш «Лиона» и другие результаты 31-го тура Лиги 1

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