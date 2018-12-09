Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
LiveSport.ru
13:27

Лилль — Реймс
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
18′
Пабло Чаваррия
Реми Уден
46′
Томас Фоке
Рафаэл Леау
Руи Фонте
58′
64′
Реми Уден
Луис Араужо
Жонатан Бамба
69′
Жозе Фонте
72′
Шека
Бубакари Сумаре
73′
79′
Мусса Думбия
Тристан Дингоме
83′
Хен Чжун Сук
Ромен Метанир
90′+1′
Ромен Метанир
90′+5′
Эдуар Менди
Николас Пепе
90′+6′
В матче 17-го тура французской Лиги 1 "Лилль" на своём поле сыграл вничью с "Реймсом" со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте. «Лилль» смог отыграться на шестой компенсированной минуте второго тайма — Николя Пепе реализовал пенальти.
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