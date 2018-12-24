Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спорт-Экспресс
вчера в 06:18

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе. Интерес к форварду проявляют топ-клубы.
Спорт-Экспрессвчера в 06:18

Подробнее о событии

«Лилль» установил ценник на Пепе, которым интересуются топ-клубы Европы

Чемпионат02:11

Левша за 80 миллионов

Soccer.ru02:39

«Лилль» оценивает Пепе в 80 млн евро. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»

Sport24.ru02:46

«Лилль» оценивает Николя Пепе в 80 млн евро. На него претендуют «МЮ» и «Бавария»

Sports.ru00:26

В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе

Sportbox.RUвчера в 17:20

В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе

Матч ТВвчера в 17:20

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Футбол

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом

«Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий.
Обновлено в 06:49
Футбол

Футбольный «Спартак» намерен приобрести форварда ЦСКА

Обновлено в 07:20
Футбол

Олег Кононов: хочу привести «Спартак» к успеху красивой игрой

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола.
Обновлено в 06:32
Футбол

Ротенберг зимой завершит карьеру

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в скором времени завершит карьеру игрока и займет должность в структуре клуба.
Обновлено в 07:09
Футбол

Фарфан: «По истечению контракта с „Локомотивом“ хочу вернуться в Перу»

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан планирует вернуться в перуанский клуб "Альянса Лима" по истечению контракта с "железнодорожниками".
Обновлено в 06:24
Футбол

Защитник «Зенита» Иванович нарисовал одноклубников Паредеса и Маркизио

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович нарисовал одноклубников Леандро Паредеса и Клаудио Маркизио.
Обновлено в 07:14
Футбол

Кузьмин готов начать тренерскую карьеру и ждет предложений

Бывший защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин заявил о готовности начать тренерскую работу.
Обновлено в 07:54
Футбол

Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо не желает больше выступать за сборную Бразилии.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Черчесов объяснил, как юмор Дзюбы помог ему на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что он думает о юморе Артёма Дзюбы.
Обновлено в 07:20
Футбол

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Обновлено в 04:21
Футбол

«Барселона» забила 102 гола за 2018 год

За 2018 календарный год каталонский клуб забил 102 гола в чемпионате Испании. Это лучший показатель среди ТОП-5 лиг Европы.
Обновлено в 05:09
Футбол

«Витесс» продаст Караваева в «Зенит» только за очень большие деньги

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал информацию о возможном переходе правого защитника клуба россиянина Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит».
Обновлено в 07:53
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

Обновлено в 03:14
ещё по теме
Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное