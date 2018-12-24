Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спорт-Экспресс
вчера в 06:18

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе. Интерес к форварду проявляют топ-клубы.
Спорт-Экспрессвчера в 06:18

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«Лилль» оценивает Пепе в 80 млн евро. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»

Sport24.ru02:46

«Лилль» установил ценник на Пепе, которым интересуются топ-клубы Европы

Чемпионат02:11

Левша за 80 миллионов

Soccer.ru02:39

«Лилль» оценивает Николя Пепе в 80 млн евро. На него претендуют «МЮ» и «Бавария»

Sports.ru00:26

В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе

Sportbox.RUвчера в 17:20

В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе

Матч ТВвчера в 17:20

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 06:18
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:55, Ашберн
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

Сарри намерен пригласить в «Челси» психолога

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри планирует пригласить в клуб спортивного психолога для работы с игроками.
Обновлено в 04:14
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Талалаев назван лучшим тренером Армении в 2018 году

Российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий "Пюник", занял первое место в голосовании за лучшего тренера Армении в 2018 году.
Обновлено в 03:20
Футбол

Слуцкий: «Впервые в сезоне „Витесс“ показал характер»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в поединке против "Де Графсхапа" (2:2).
Обновлено в 00:06
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах

В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2).
Обновлено в 00:29
Футбол

Агент Асенсио прокомментировал интерес со стороны «Интера»

Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется миланский «Интер».
Обновлено в 01:28
Футбол

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Обновлено в 04:21
Футбол

«МЮ» выплатит Сульшеру € 2,2 млн, если клуб попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от клуба денежный бонус.
Обновлено в 03:09
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Дмитрий Назаров: «Каррера должен был уйти сразу после чемпионства»

На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Обновлено вчера в 14:55
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Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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