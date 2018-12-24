Футбол
Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе. Интерес к форварду проявляют топ-клубы.
Спорт-Экспрессвчера в 06:18
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В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе
Sportbox.RUвчера в 17:20
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Футбол
Рибери может вернуться в «Галатасарай»
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»
Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах
В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2).
Обновлено в 00:29
Футбол
Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом года в Армении
Обновлено в 03:14
Футбол
Гришин покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровска»
В тренерском штабе «СКА-Хабаровска» произошли изменения.
Обновлено в 03:01
Футбол
Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол
Агент: «Асенсио не намерен покидать „Реал“»
Агент нападающего «Реала» Марко Асенсио прокомментировал интерес к футболисту со стороны миланского «Интера».
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Дмитрий Назаров: «Каррера должен был уйти сразу после чемпионства»
На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Футболист «Севильи» заработал красную карточку в перерыве матча
Андалусийцы доигрывали поединок в меньшинстве после того, как их полузащитник Франко Васкес заработал красную карточку в перерыве встречи.
Обновлено в 02:16
Футбол
Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
«МЮ» выплатит Сульшеру € 2,2 млн, если клуб попадёт в Лигу чемпионов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от клуба денежный бонус.
Обновлено в 03:09
Футбол
Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»
Обновлено вчера в 12:47