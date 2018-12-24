Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спорт-Экспресс
вчера в 06:18

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе. Интерес к форварду проявляют топ-клубы.
Спорт-Экспрессвчера в 06:18

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«Лилль» установил ценник на Пепе, которым интересуются топ-клубы Европы

Чемпионат02:11

Левша за 80 миллионов

Soccer.ru02:39

«Лилль» оценивает Пепе в 80 млн евро. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»

Sport24.ru02:46

«Лилль» оценивает Николя Пепе в 80 млн евро. На него претендуют «МЮ» и «Бавария»

Sports.ru00:26

В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе

Sportbox.RUвчера в 17:20

В «Лилле» сообщили, во сколько обойдется «МЮ», «МС» и «Барселоне» трансфер Пепе

Матч ТВвчера в 17:20

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 06:18
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол

Кононов: всегда уважаю футболистов, но не даю переступить черту

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что всегда с уважением относится к футболистам, но никогда не дает им возможность переступить ту черту, где работает главный тренер.
Обновлено в 06:06
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан».
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим софийского ЦСКА

Нападающий софийского ЦСКА Кирилл Десподов находится в сфере интересов московского «Спартака», сообщают болгарские СМИ.
Обновлено в 05:31
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи», сообщают СМИ

Обновлено в 02:04
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

Обновлено в 03:14
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол

Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»

Тренер сказал, что мы должны больше атаковать, больше бегать и бороться. Именно это мы сделали в матче с «Кардиффом».
Обновлено в 05:04
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Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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