«Лилль» отыгрался с 0:2 и победил «Нант»Sport24.ru 13:00

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде добился волевой победы над «Нантом». Встреча, проходившая в Нанте на стадионе «Ля Божуар», завершилась победой гостей со счетом 3:2. Все пять голов были забиты во втором тайме.

«Лилль» отыгрался с 0:2 и победил «Нант»

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