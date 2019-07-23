Футбол
«Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Н. ПепеЧемпионат 01:25
Французский клуб оценивает 24-летнего ивуарийца в £ 70 млн (€ 77,9 млн). Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Лилль» находятся на продвинутой стадии переговоров о трансфере Пепе. Главным конкурентом «красных дьяволов» в борьбе за Николя является «Наполи».
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«Лилль» отклонил предложение «МЮ» о трансфере Пепе. Игроком интересуется «Наполи»
Sports.ruвчера в 16:25
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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