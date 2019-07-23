Футбол
«Лилль» отказался продавать нападающего Пепе в «Манчестер Юнайтед»REGNUM 04:52
Французский «Лилль» отказался продавать нападающего Николя Пепе в «Манчестер Юнайтед».
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«Лилль» отклонил предложение «МЮ» о трансфере Пепе. Игроком интересуется «Наполи»
Sports.ruвчера в 16:25
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
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Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
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Потапова одержала победу в первом круге турнира в Юрмале
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В США умер российский боксер Максим Дадашев
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Возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" отложено с 3 на 7 сентября, сообщили РИА Новости в среду в Роскосмосе.
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Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
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Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
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Зеленский потребовал уволить Кличко
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Мосгорсуд оставил под стражей «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 07:35
Общество
РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок
АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна
Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
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Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
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Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Политика
Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти
Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.
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Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 07:39
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СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
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Речь идёт о кооперативном шутере Wolfenstein: Youngblood, боевике для шлемов виртуальной реальности Wolfenstein: Cyberpilot, спортивном симуляторе Madden NFL 20 и первом сюжетном дополнении к шутеру Metro Exodus.
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Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
Общество
Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»
В Японии планируют демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2".
Обновлено в 08:26
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41