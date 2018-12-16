"Лилль" победил "Ним" в матче 18-го тура чемпионата Франции (3:2). На 18-й минуте гости остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Жозе Фонти. "Лилль" набрал 34 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Ним" с 23 баллами располагается на 10-й строчке.

Спорт-Экспресс 11:10