Футбол

«Лилль» одолел «Монпелье» в схватке за второе место
Евро-футбол.ру
16:54

Монпелье — Лилль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стад де ла Моссон
6′
Николас Пепе
33′
Жонатан Иконе
51′
Шека
Даниэль Конгре
52′
64′
Лоик Реми
Жонатан Бамба
70′
Луис Араужо
Руи Фонте
Жуниор Самбия
Петар Шкулетич
73′
Рубен Агилар
74′
88′
Жонатан Иконе
Бубакари Сумаре
Дамьен ле Таллек
Сулейман Камара
89′
В матче 16-го тура Лиги 1 "Монпелье" и "Лилль" сражались за второе место. "Доги" забили уже на седьмой минуте, когда отличился Николя Пепе, но не ушли в глухую оборону, а продолжали искать счастья у чужих ворот.
Евро-футбол.ру16:54

Подробнее о событии

«Лилль» с минимальным счетом переиграл «Монпелье»

Советский спорт17:33

«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс17:20

«Лилль» на выезде выиграл у «Монпелье»

Матч ТВ17:05

«Лилль» поднялся на второе место в Лиге 1 благодаря победе над «Монпелье»

Sport24.ru17:00

«Лилль» обыграл «Монпелье» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

Чемпионат16:52

«Лилль» одолел «Монпелье» в схватке за второе место

Евро-футбол.ру16:54

Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Амьен», «Монпелье» уступил «Лиллю»

Sports.ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ

Обновлено в 17:35
Футбол

Черышев вышел на поле впервые с 20 октября

Обновлено в 17:24
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии

«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
Футбол

Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет в одном из городов ЧМ-2018

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проведет тендер среди городов-организаторов матчей чемпионата мира-2018 за право принять встречу за Олимп-Суперкубок России.
Обновлено в 16:00
Футбол

Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол

Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»

Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:34
Футбол

Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России

Обновлено в 17:46
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

Обновлено в 17:20
Футбол

Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»

Обновлено в 16:24
Футбол

Черчесов призвал оценивать игру сборной России в 2018 году по ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 16:45
Футбол

Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено в 16:00
Футбол

«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
Футбол

«Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Каборе

По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе находится в сфере интересов «Бешикташа».
Обновлено в 17:17
Футбол

Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

Обновлено в 12:39
Футбол

Стасевич признан игроком года в Беларуси

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан игроком года в Высшей лиге Беларуси. Об этом сообщает "твиттер" федерации футбола страны.
Обновлено в 17:02
ещё по теме
Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное