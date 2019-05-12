Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1Sport24.ru вчера в 13:48

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий хозяев Лоик Реми.
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«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1

Sport24.ruвчера в 13:48

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 13:47

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо» и путевку в Лигу чемпионов

Sportbox.RUвчера в 12:57

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

Спорт-Экспрессвчера в 13:04

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

Чемпионатвчера в 13:00

Гол Реми принёс «Лиллю» победу над «Бордо»

Евро-футбол.рувчера в 13:05

«Лилль» победил «Бордо» и напрямую попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

ProstoProSportвчера в 12:56
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

В порту Фуджейра в ОАЭ взорвались нефтяные танкеры

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В Барнауле в ДТП с маршрутным автобусом пострадали три человека

Обновлено в 01:20
Политика

Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета

Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Экономика

В России перестали чеканить копейки

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Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Общество

Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором

Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 01:28
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

Обновлено в 00:34
Общество

Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете

За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Политика

КПРФ планирует оспорить в суде закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Завтра, как сообщили в Московском горкоме партии, депутат от коммунистов Валерий Рашкин планирует подать иск в Верховный суд.
Обновлено вчера в 07:30
Авто

Новый Kia Cerato с агрессивным дизайном появился у дилеров

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Зенит» получил чемпионский кубок на вечное хранение

Команда, оформившая пятое чемпионство в своей истории, получила его на вечное хранение.
Обновлено вчера в 15:05
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Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено вчера в 14:00
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

По данным министерства здравоохранения Индонезии, после выборов, состоявшихся в стране в апреле, при подсчете голосов скончались 496 сотрудников избиркомов.
Обновлено вчера в 20:52
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Бордо
Французский футбольный клуб из города Бордо, клуб был основан в 1881 году. «Бордо» становился чемпионом Франции шесть раз, в 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009 году. Домашние матчи команда проводила на стадионе «Шабан-Дельмас», стадион назван в честь бывшего мэра города Бордо Жака Шабан-Дельма. С сезона 2015/2016 новым домом «Бордо» стал «Матмю Атлантик» вместимостью 43 000 зрителей.
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