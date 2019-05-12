«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1Sport24.ru вчера в 13:48

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий хозяев Лоик Реми.

Происшествия Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Политика На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Экономика Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.

Технологии «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.

Происшествия В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.

Спорт Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Футбол «Рома» дожала «Ювентус» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов "Рома" за два тура до конца чемпионата продолжает удерживать шестое место и бороться за Лигу чемпионов.

Музыка Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019» По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Политика Майк Помпео отменил визит в Москву Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.

Экономика Россияне сократили повседневные траты на 7,7% Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».

Экономика Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.

Политика Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.

Политика Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.

Политика Свыше трети европейцев признают Крым частью России Более одной трети граждан Европы придерживаются той позиции, что Крым является частью России.