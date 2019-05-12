Футбол
«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1Sport24.ru вчера в 13:48
«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий хозяев Лоик Реми.
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«Лилль» победил «Бордо» и напрямую попал в Лигу чемпионов на следующий сезон
ProstoProSportвчера в 12:56
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Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Спорт
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Рома» дожала «Ювентус» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов
"Рома" за два тура до конца чемпионата продолжает удерживать шестое место и бороться за Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 00:23
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставрополья из-за болезни Ньюкасла
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы из Ставропольского края.
Обновлено в 04:29
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман
Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, WhatsApp, Viber и Facebook.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Россияне сократили повседневные траты на 7,7%
Россияне в апреле сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании «Ромира».
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Футбол
Рассказов: «Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов»
Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.
Обновлено в 02:55
Политика
Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти
В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.
Обновлено 11 мая в 09:39
Политика
Свыше трети европейцев признают Крым частью России
Более одной трети граждан Европы придерживаются той позиции, что Крым является частью России.
Обновлено в 04:12
Экономика
Альфа-банк присоединил Балтийский банк
Альфа-банк завершил процедуру присоединения Балтийского банка, которая была предусмотрена в рамках финансового оздоровления последнего.
Обновлено в 03:44