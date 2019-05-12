Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1Sport24.ru вчера в 13:48

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий хозяев Лоик Реми.
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«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1

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«Лилль» обыграл «Бордо» в матче чемпионата Франции

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«Лилль» победил «Бордо» и напрямую попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

ProstoProSportвчера в 12:56
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Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
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Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.
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