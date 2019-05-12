Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1Sport24.ru 13:48

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий хозяев Лоик Реми.
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Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

Матч ТВ12:57

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:47

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

Спорт-Экспресс13:04

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

Чемпионат13:00

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1

Sport24.ru13:48

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо» и путевку в Лигу чемпионов

Sportbox.RU12:57

«Лилль» победил «Бордо» и напрямую попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

ProstoProSport12:56
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
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Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес

От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

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Криптомайнеры и прочие неприятности

Самым активным вредоносным программным обеспечением (ПО) в I квартале 2019 года были криптомайнеры.
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Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

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Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство

Обновлено в 15:05
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
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Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо

Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева

Обновлено в 13:45
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии

"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено в 17:45
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Павел Табаков показал любимый типаж женщины

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Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Общество

Названы районы Забайкалья с самыми высокими зарплатами педагогов

Педагоги в Каларском районе Забайкалья получают самые высокие зарплаты.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова

Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Здоровье

Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие

ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
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Бордо
Французский футбольный клуб из города Бордо, клуб был основан в 1881 году. «Бордо» становился чемпионом Франции шесть раз, в 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009 году. Домашние матчи команда проводила на стадионе «Шабан-Дельмас», стадион назван в честь бывшего мэра города Бордо Жака Шабан-Дельма. С сезона 2015/2016 новым домом «Бордо» стал «Матмю Атлантик» вместимостью 43 000 зрителей.
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