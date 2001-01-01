Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу РемиЧемпионат 13:00

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак. Единственный гол был забит на 27-й минуте.
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Гол Реми принёс «Лиллю» победу над «Бордо»

Евро-футбол.ру13:05

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

Спорт-Экспресс13:04

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

Sportbox.RU12:57

Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

Матч ТВ12:57

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

Чемпионат13:00

«Лилль» победил «Бордо» и напрямую попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

ProstoProSport12:56
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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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