Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу РемиЧемпионат 13:00

Лилль — Бордо
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Лоик Реми
27′
29′
Ярослав Плашил
32′
Ясин Адли
Лоик Реми
47′
Бубакари Сумаре
60′
62′
Тома Башич
64′
Зайду Юссуф
Франсуа Камано
Лоик Реми
Руи Фонте
69′
70′
Тома Башич
Яссин Бенрау
75′
Ясин Адли
Альбер-Николя Лоттен
76′
Отавио
Жонатан Иконе
Тиаго Майя
79′
88′
Пабло
Николас Пепе
Луис Араужо
90′+5′
В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак. Единственный гол был забит на 27-й минуте.
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