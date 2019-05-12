Футбол
«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу РемиЧемпионат 13:00
Лоик Реми
|27′
|29′
Ярослав Плашил
|32′
Ясин Адли
Лоик Реми
|47′
Бубакари Сумаре
|60′
|62′
Тома Башич
|64′
Зайду Юссуф
Франсуа Камано
Лоик Реми
Руи Фонте
|69′
|70′
Тома Башич
Яссин Бенрау
|75′
Ясин Адли
Альбер-Николя Лоттен
|76′
Отавио
Жонатан Иконе
Тиаго Майя
|79′
|88′
Пабло
Николас Пепе
Луис Араужо
|90′+5′
|48%
|Владение мячом
|52%
|82%
|Процент точных передач
|86%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|3
|8
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
3
Коне
11
Араужо
23
Мендес
20
Майя
24
Сумаре
14
Бамба
10
Фонте
1
Костиль
20
Сабали
4
Кунде
25
Пабло
29
Пундже
18
Плашил
5
Отавио
35
Бенрау
11
Камано
7
Бриан
24
Лоттен
Бордо
Расстановка 4‑3‑3
В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак. Единственный гол был забит на 27-й минуте.
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