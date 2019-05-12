Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу РемиЧемпионат 13:00

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак. Единственный гол был забит на 27-й минуте.
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«Лилль» обыграл «Бордо» в матче 36-го тура Лиги 1

Sport24.ru13:48

«Лилль» обыграл «Бордо» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:47

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

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Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

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Гол Реми принес «Лиллю» победу над «Бордо»

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«Лилль» победил «Бордо» и напрямую попал в Лигу чемпионов на следующий сезон

ProstoProSport12:56
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