«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу РемиЧемпионат 13:00

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж, которому ассистировали Лоран Стьен и Хюсейин Оджак. Единственный гол был забит на 27-й минуте.

Наука Предложения российских экспертов включены в резолюцию по предупреждению цунами Российские эксперты на сессии представили ключевые предложения по оперативному реагированию на цунами.

Общество С 13 по 19 мая любой желающий может попасть в музеи Москвы бесплатно Жители и гости Москвы в рамках музейной недели смогут посетить интереснейшие выставки в музеях города.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Футбол «Зениту» вручили кубок чемпионов России Перед встречей с кубком сине-бело-голубые подтвердили свое чемпионство, обыграв ЦСКА со счетом 3:1.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Армия и оружие Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.

Политика Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).

Музыка В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019 Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.

Происшествия Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Политика Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Футбол Кокорин получит золотую медаль чемпиона России Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.

Финансы Украинцы стали брать больше кредитов Отмечается, что масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%. Ожидания по росту чистого кредитования физических лиц в гривнах сохранились на уровне более 30% год к году в 2019 году.

Путешествия Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.

Футбол Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.