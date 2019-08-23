Футбол

«Лилль» объявил о трансфере Саншеша из «Баварии»Бомбардир.ру 16:14

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Лилль». Контракт португальца, действующего чемпиона Европы, рассчитан на четыре года. По сведениям издания L’Equipe, французы заплатили за футболиста 20 миллионов евро.
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