Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Лилль». Контракт португальца, действующего чемпиона Европы, рассчитан на четыре года. По сведениям издания L’Equipe, французы заплатили за футболиста 20 миллионов евро.

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«Лилль» объявил о трансфере Саншеша из «Баварии»

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