«Лилль» не смог на выезде победить «Страсбур»Спорт-Экспресс вчера в 16:44

"Страсбур" сыграл вничью с "Лиллем" в матче 26-го тура чемпионата Франции - 1:1. На гол полузащитника "догов" Нанитамо Иконе точным ударом ответил Энтони Гонсалвеш. "Лилль" потерял очки во втором матче подряд. Команда занимает второе место в турнирной таблице, опережая "Лион" на 5 очков.

«Лилль» не смог на выезде победить «Страсбур»

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