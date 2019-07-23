Руководство "Лилля" не отпустило нападающего Николя Пепе в "Манчестер Юнайтед". По данным Yahoo Sport, французский клуб не устроило предложение "красных дьяволов".

«Лилль» не продал Пепе в «Манчестер Юнайтед»

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