Футбол
«Лилль» не продал Пепе в «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру 02:15
Руководство "Лилля" не отпустило нападающего Николя Пепе в "Манчестер Юнайтед". По данным Yahoo Sport, французский клуб не устроило предложение "красных дьяволов".
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«Лилль» отклонил предложение «МЮ» о трансфере Пепе. Игроком интересуется «Наполи»
Sports.ruвчера в 16:25
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
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Обновлено 22 июля в 05:23