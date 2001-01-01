Футбол

«Лилль» на выезде переиграл «Кан»
Советский спорт
14:57

Кан — Лилль
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Мишель Д’Орнано»
8′
Николас Пепе
15′
Адама Сумаоро
20′
Рафаэл Леау
Энцо Кривелли
21′
Исмаэль Диоманде
43′
Фредерик Гильбер
44′
Клаудио Бовю
Яссин Бамму
64′
76′
Тиаго Мендес
Бубакари Сумаре
80′
Жонатан Иконе
Луис Араужо
84′
Зеки Челик
88′
Рафаэл Леау
Жереми Пье
Исмаэль Диоманде
Малик Тчокунте
88′
90′+3′
Луис Араужо
Казимир Нинга
90′+5′
В матче 20-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Кан со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Николя Пепе (8), Рафаэл Леау (20) и Луис Араужо (90+3), а у хозяев поля мяч забил Родрике Нинга.
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