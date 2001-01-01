Футбол
|8′
Николас Пепе
|15′
Адама Сумаоро
|20′
Рафаэл Леау
Энцо Кривелли
|21′
Исмаэль Диоманде
|43′
Фредерик Гильбер
|44′
Клаудио Бовю
Яссин Бамму
|64′
|76′
Тиаго Мендес
Бубакари Сумаре
|80′
Жонатан Иконе
Луис Араужо
|84′
Зеки Челик
|88′
Рафаэл Леау
Жереми Пье
Исмаэль Диоманде
Малик Тчокунте
|88′
|90′+3′
Луис Араужо
Казимир Нинга
|90′+5′
|57%
|Владение мячом
|43%
|79%
|Процент точных передач
|72%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|1
Кан
Расстановка 4‑5‑1
30
Самба
21
Гильбер
2
Бесс
24
Джику
3
Армугом
18
Бамму
19
Тчокунте
13
Жозеф
10
Фажр
11
Нинга
27
Кривелли
16
Меньян
17
Челик
5
Сумаоро
6
Фонте
3
Коне
19
Пепе
20
Майа
11
Араужо
24
Сумаре
14
Бамба
26
Пье
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
В матче 20-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Кан со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Николя Пепе (8), Рафаэл Леау (20) и Луис Араужо (90+3), а у хозяев поля мяч забил Родрике Нинга.
Советский спорт14:57
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