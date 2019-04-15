Футбол
«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубовБомбардир.ру вчера в 17:35
Напомним, в последнем матче 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «ПСЖ» со счетом 5:1. Пепе забил гол и отдал две результативные передачи. Пепе перешел в «Лилль» в июле 2017 года из «Анжера» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 34 играх всех турниров.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 19:50, Ашберн
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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Происшествия
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Общество
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
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Происшествия
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Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли сыщика Шерлока Холмса, сбил 63-летнего мужчину на острове Уайт у побережья Англии.
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Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Как платные парковки влияют на жизнь мегаполиса
Как платные парковки влияют на жизнь мегаполиса, корреспондентам «ВМ» рассказали эксперты.
Обновлено в 15:21
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
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Политика
Nord Stream 2 отреагировала на поправку в Газовую директиву Евросоюза
Организация Nord Stream 2 AG приняла к сведению, что страны-участницы Евросоюза одобрили поправку в Газовую директиву.
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Транспорт
Лимаренко: «Аэрофлота» точно не будет, но я вижу улучшения в эконом-классе «России»
Никакой надежды, что в этом году на Сахалин вернутся рейсы компании "Аэрофлот" нет, решение об их отмене было принято в прошлом году задолго до августа, когда вокруг полетов на острова из столицы начались общественные дискуссии, и сейчас уже ничего не переиграть.
Обновлено в 19:38
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
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В Мегионе в ходе рейда сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обнаружили в неотапливаемом балке двух маленьких детей 2 и 4 лет.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
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Авто
Обновленный флагманский внедорожник Haval H9 привезли в Шанхай
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Происшествия
Рядом с домом Зеленского задержали людей с пулеметом ДШК
Обновлено в 19:36
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
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Иммунная система и жировые тромбы помогли тлям заклеить пробоину в доме
Мелкие азиатские тли Nipponaphis monzeni защищают свою колонию от хищников, рискуя собственной жизнью: тли-«камикадзе» с существенным риском для себя бросаются к отверстию на галле, в котором они живут, и выбрасывают жирную жидкость, которая быстро сворачивается и затягивает отверстие.
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Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Технологии
Реактор в Египте получит ядерное топливо от Росатома
Топливная компания Росатома ТВЭЛ поставит ядерное топливо для египетского исследовательского реактора ETRR-2.
Обновлено в 06:01
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07