Футбол
«Лилль» купил защитника «Милана»Спорт-Экспресс 14:06
"Лилль" договорился о трансфере защитника "Милана" Тиагу Джало. 19-летний игрок юношеской сборной Португалии заключил контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт французского клуба. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent рухнула до $60 за баррель
В настоящий момент нефть марки Brent подешевела на $4,33 (6,66%), до $60,72 за баррель.
Обновлено в 14:25
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Космос
ЕКА планирует приостановить полёты астронавтов к МКС с Байконура
В заявлении представителя ЕКА говорится о том, что организация в ближайшие годы не планирует отправлять других астронавтов на МКС с Байконура.
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Политика
Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 15:20
Политика
США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 15:03
Общество
2 августа в Покровском храме села Мишкино пройдет чтение акафиста святому пророку Илии и панихида о воинах-десантниках
Обновлено 30 июля в 02:01
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Хоккей
«Автомобилист» победил «Карловы Вары» в товарищеском матче
«Автомобилист» одержал победу над чешским клубом «Карловы Вары» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:14
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20
Политика
Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту
Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Наука
В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций
Обновлено вчера в 22:05