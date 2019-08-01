Футбол

«Лилль» купил защитника «Милана»Спорт-Экспресс 14:06

"Лилль" договорился о трансфере защитника "Милана" Тиагу Джало. 19-летний игрок юношеской сборной Португалии заключил контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт французского клуба. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро.
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